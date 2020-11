Periculosul uragan Iota a atins uscatul în America Centrală Periculosul uragan Iota a atins uscatul in noaptea de luni spre marti in America Centrala, la nord de coasta caraibiana a Nicaraguei, o zona deja devastata de ciclonul Eta in urma cu doua saptamani, informeaza AFP.



Dupa ce Iota a crescut in intensitate atingand nivelul unui uragan de categoria a 5-a (cea mai mare de pe scara Saffir-Simpson), ciclonul a fost retrogradat la categoria 4 de catre Centrul National pentru Uragane din SUA (NHC), dar ramane clasificat drept "extrem de periculos", fiind insotit de vanturi de peste 250 km/ora.



Ochiul uraganului a atins uscatul la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

