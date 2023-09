Periculosul scor de 2-0! Și ultimele doua echipe ale noastre, Farul și Sepsi, de la care mai trageam niscai speranțe, au fost debordate din competiția europeana, de catre niște adversare din țari care nu s-au impus vreodata pe rotundul mapamond cu cine știe ce ispravi. Eliminarea celor doua a evidențiat, o data in plus, starea jalnica a fotbalului nostru […] The post Periculosul scor de 2-0! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- FCSB, Farul și Sepsi vor juca, joi, prima manșa din turul trei preliminar din Conference League. Toate meciurile celor trei echipe vor fi putea fi urmarite in direct, la TV. Partida”roș-albaștilor” a fost in pericol sa nu fie transmisa din cauza prețului mare cerut de Gigi Becali. Pe ce posturi pot…

- FCSB, Farul și Sepsi sunt cele trei echipe din Romania care au trecut de turul doi preliminar din UEFA Conference League, in timp ce CFR Cluj a fost eliminata de Adana Demirspor. Formațiile din Romania știu pe cine vor infrunta in faza urmatoare a acestei competiții, iar echipa lui Gigi Becali are cel…

- Medalii de aur pentru romani la Europenele de haltere de pentru junioriSportivii romani au cucerit cinci medalii de aur si trei de argint, joi, in ziua a doua a Campionatelor Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23) de la Bucuresti, informeaza Agerpres. CITESTE SI BREAKING…

- Ziua de joi este dedicata turului 2 preliminar din Conference League, iar pentru trei dintre reprezentantele fotbalului romanesc emoțiile vor fi la cote maxime. Recent eliminata din Liga Campionilor, Farul cauta sa-și faca loc spre grupele Conference League, acolo unde vor sa revina și cei de la CFR…

- Farul nu s-a scuturat inca de zgura vacanței, dar a crescut fața de Supercupa pierduta cu Sepsi. De la 0-1 la 1-0 nu este un munte urcat in cateva zile, dar poate fi un certificat de speranța Golul lui Kiki care a deblocat meciul cu Sheriff a ilustrat rolul norocului in fotbal. Alibec a incercat o preluare…

- Liviu Ciobotariu a fost euforic dupa ce Sepsi a invins-o pe Farul cu 1-0 in Supercupa Romaniei. Este primul trofeu din cariera de antrenor a lui Liviu Ciobotariu. Proaspatul antrenor al lui Sepsi si-a felicitat jucatorii si a spus ca spera ca formatia covasneana sa continue sa aiba rezultate bune. Liviu…

- Ada Alexandra Moldovan (32 de ani), cunoscut publicului din Romania drept Adda, a interpretat imnul „Deșteapta-te, romane” inaintea Supercupei Romaniei dintre Farul și Sepsi. Cei aproximativ 4.000 de spectatori prezenți pe arena „Ilie Oana” la startul Supercupei au avut parte de o surpriza placuta. …