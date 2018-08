Stiri pe aceeasi tema

- Un alpinist italian de 36 de ani care efectua de unul singur o escalada in masivul Mont Blanc s-a prabusit luni mortal, cazand 600 de metri in gol, au anuntat salvatorii montani. "Barbatul efectua...

- In perioada 27 August – 2 Septembrie, capitala alergarii montane este Chamonix, Franta, care gazduieste in acest interval cea de a 16-a editie a concursului international de trail running, Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB).

- Corpul unuia dintre cei trei alpinisti italieni dati disparuti de trei zile in masivul Mont-Blanc din Alpii francezi a fost recuperat vineri, iar cele ale insotitorilor sai au fost localizate, a precizat pentru...

- In an centenar drapelul Romaniei si al orasului Iasi au fost arborate pe cel mai inalt varf din Austria in cadrul expeditie Sky is the limit Mont Blanc - Grossglockner 2018. "Am plecat de data asta si cu sotia, pe data de 12 iulie. Azi am facut varful Grossglockner, cel mai mare din Austria. Miercuri…

- Cea mai importanta baza militara a Flotei americane din Atlantic, Norfolk, statul Virginia, risca sa fie acoperita de ape, sustine publicatia The National Interest. Compania American Security Proiject...

- Cercetatorii de la Open University si de la University of Sheffield au ajuns la concluzia ca regiunile sensibile din lume se afla in continuare sub riscul efectelor periculoase si potential ireversibile ale schimbarii climatice; chiar daca se...

- Papa Francisc a pledat, sambata, in fața liderilor din industria petrolului pentru trecerea la energii ”curate” și a avertizat ca schimburile climatice risca sa distruga omenirea. ”Civilizatia are nevoie de energie, dar folosirea energiei nu trebuie sa distruga civilizatia”, a declarat suveranul pontif…

- Papa Francisc a pledat sambata in fata liderilor din industria petrolului pentru trecerea la energii "curate" si a avertizat ca schimbarile climatice risca sa distruga omenirea, relateaza Reuters. "Civilizatia are nevoie de energie, dar folosirea energiei nu trebuie sa distruga civilizatia", a declarat…