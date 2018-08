Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.„Primul…

- Echipe mixte, formate din inspectori sanitar-veterinari si politisti au instituit filtre in trafic, ca urmare a epidemiei de pesta porcina africana. Nicolae Calescu a anuntat ca, de luni, au inceput controalele in trafic. Verificarile se fac in mai multe zone ale judetului. In 9 județe…

- In urma unei acțiuni demarate de Direcția de Sanatate Publica, s-a descoperit prezența bacteriei Escherichia Coli in apa potabila a unui județ din Romania. Autoritațile au facut descoperirea dupa ce in urma cu cateva zile, un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce consumase apa de acolo.

- Situație ingrijoratoare in Romania! Autoritațile au descoperit au confirmat peste 500 de focare in zeci de localitati. Azi va avea loc o intalnire de urgenta la Guvern pentru a se lua masuri in cazul epidemiei ce a lovit țara!

- Autoritațile din Romania sunt in stare de alerta dupa ce inspectorii au descoperit un focar periculos! In zona cu probleme s-au impus deja restricții și se iau masuri pentru prevenirea apariției unei epidemii!

- O noua alerta medicala in Romania! Autoritațile au luat deja primele masuri pentru a preveni extinderea pericolului. S-au dispus chiar restrictii de circulatie si s-au instituit filtre rutiere. Care este situația in prezent?

- Peste doua sute de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.596 de la inceputul epidemiei.