Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul global va depasi pentru prima data 100 de mii de miliarde de dolari in 2022, iar China va avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi Statele Unite, devenind prima economie mondiala, sustine compania britanica de consultanta Cebr, transmite Reuters.

- Moldova poarta negocieri directe cu producatorul rusesc privind procurarea a 100 mii de doze de vaccinuri Sputnik V. Ministerul Sanatații mizeaza sa obțina acest lot pana la finalul anului curent. Acest lucru a fost relatat pe 18 noiembrie de Secretarul de Stat al Ministerului Sanatații Zinaida Bezverhni,…

- Exporturile de marfuri realizate in luna septembrie 2021 au avut o valoare de 294,9 milioane dolari SUA, cu 24,8% mai mult in raport cu luna august 2021 și cu 38,9% - comparativ cu luna septembrie 2020. Potrivit Birolui Național de Statistica, exporturile de marfuri autohtone in ianuarie-septembrie…

- In lunile noiembrie si decembrie Moldova va cumpara gaze naturale de la Gazprom cu 430 de dolari mia de metri cubi. Acest pret a fost inclus si in calculul pentru noul tarif intern la gaze, valabil pentru urmatoarele 14 luni.

- Moldova ar fi putut cumpara gaze naturale rusești la un preț de pina la 200 de dolari pe mia de metri cubi daca ar fi colabora mai strins cu Uniunea Economica Eurasiatica și nu renunța la statutul de observator in ea. Aceasta opinie a fost exprimata de președintele PSRM, Igor Dodon, menționind ca membrii…

- Au devenit cunoscute detaliile noului contract de furnizare a gazului rusesc in Moldova. Gazprom și Moldova au prelungit pentru cinci ani contractul de furnizare a gazelor. Acesta va intra in vigoare de la 1 noiembrie. Chișinaul a propus o formula de preț care va fi "mai mic decit cel de piața". In…

- Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Moldova acum 3 ani și este dat in cautare internaționala, a folosit un trust din Noua Zeelanda pentru a transfera minim 10 milioane de dolari familiei sale, aflate in Elveția. Informațiile au ieșit la iveala in investigația Pandora, in care milioane…

- Igor Dodon a anunțat ca Moldova va achita 800 de dolari pentru 1000 metri cubi de gaz, conform prevederile contractului prelungit cu o luna de autoritați. Acesta menționeaza ca Moldova ar fi putut obține un preț mai mic, dar pentru aceasta „președinta și guvernul trebuiau sa inițieze negocieri cu Gazprom…