- In data de 12.07.2018, ora 11:30, politistii din cadrul politiei Orasului Aninoasa, au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 57 de ani, despre faptul ca, in timp ce se deplasa cu autoturismul sau proprietate personala pe raza localitații Aninoasa, strada Vulculești (drum public), jud. Hunedoara,…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani in timp ce efectuau in cursul zilei de miercuri un control al traficului rutier pe strada Daranești din municipiul Petroșani, in intersecția cu strada Dealul, au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar in varsta de 25 de ani care, in…

- In data de 30.06.2018, in jurul orei 19:00, politistii rutieri au oprit in trafic, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Petroșani, un tanar in varsta de 20 de ani, din Petrila, care conducea un moped, fara a poseda permis de conducere. In data de 30.06.2018, in jurul orei 21:45, politistii…

- La data de 28 iunie 2018, politistii Compartimentului Rutier Abrud, in timp ce actionau la intersecția DN 74 cu DJ 107 I din comuna Bucium, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- O șoferița de 23 de ani din Petrila a dat peste cap radarul polițiștilor de la rutiera aflați, marți, intr-o acțiune de monitorizare a respectarii regimului legal de viteza pe tronsoane de drum cu risc rutier ridicat. Tanara teribilista a fost surprinsa conducand un autovehicul cu o viteza de 202…

- Ieri, 17 mai 2018, in jurul orei 16.15, polițiștii din Zlatna l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Romos, judetul Hunedoara, in timp ce conducea o motocicleta fara a posada permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in localitatea Fintesti o tanara in varsta de 20 de ani, din judetul Prahova, implicata intr-un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate de politisti…

- Ieri, 1 mai 2018., in jurul orei 02.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Vintu de Jos, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism fara sa posede permis de conducere pentru nicio…