Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa, avertizand ca orice deconectare a centralei de la retea, orice actiune a Rusiei care ar putea declansa oprirea reactoarelor, va plasa din nou centrala la un pas de dezastru. ”Oamenii nostri de stiinta in domeniul nuclear, toti specialistii in industria energetica, reusesc sa protejeze centrala nucleara Zaporojie de cel mai rau scenariu, care este provocat in mod constant de fortele ruse. In prezent, centrala a fost conectata la retea. Felicitarile mele! Produce energie pentru Ucraina.…