- Dupa trei zile de spitalizare, Donald Trump s-a intors la Casa Alba. Deși este inca bolnav de COVID-19, președintele american și-a scos masca sanitara pentru a fi fotografiat și ii indeamna pe americani sa iasa din case. Donald Trump,in varsta de 74 de ani, a plecat de la Walter Reed Medical Center…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care il ingrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP. Nivelul de oxigen al președintelui american a scazut…

- "Adevarul in legatura cu Trump este unul singur. Este un mincinos consecvent, absolut, neinfricat și profesionist. Un mincinos in serie. Un mincinos dovedit de fapt. (...) Prietenii mei, va tot spun de patru ani: "Trump este un mincinos! Trump este un mincinos! " De ce l-ai crede acum? Foarte bine…

- Bill Stepien a calatorit spre si de la Cleveland alaturi de Donald Trump si o alta consiliera, Hope Hicks, de asemenea diagnosticata cu coronavirus, pentru dezbaterea prezidentiala de marti, potrivit Politico. El a fost de asemenea luni la Casa Alba cu presedintele. Presedintele Donald…

- Ne putem imbolnavi și de gripa, și de COVID-19 in același timp? Este intrebarea pe care mulți romani și-o pun, in contextul in care se apropie iarna și, implicit, sezonul in care virusul gripal se activeaza.

- Pe retelele de socializare circula informatii false despre kit-ul COVID-19 de care oamenii au nevoie acasa. Kit-ul contine betadina, cu care apare indicat sa facem gargara, insa medicii avertizeaza ca trebuie folosita doar in anumite conditii.

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) va fi semnat in aproximativ trei saptamani la Casa Alba de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu si printul mostenitor din Abu Dhabi, seicul emiratez Mohammed bin Zayed…

- Se pare ca in fiecare saptamana, un nou simptom sau complicație este adaugat la lista lunga a efectelor COVID-19 asupra pacienților. Recent, unele publicații de specialitate au sugerat ca noul coronavirus poate afecta auzul unei persoane infectate. Chiar și pacienții asimptomatici ar putea avea probleme…