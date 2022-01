Sedentarismul, unul dintre marile pericole ale vremurilor actuale. Fenomenul, amplificat și mai mult de pandemie, provoaca mari batai de cap la nivel național și global. In 2018, Romania se afla pe locul 2 in Uniunea Europeana in ceea ce privește sedentarismul, 63% dintre romani recunoscand la acel moment ca nu practica niciodata niciun fel de sport. ...