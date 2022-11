Pericolul din haine, cosmetice și jucării! Prezența unor compuși chimici, numiți ftalați, in materialele plastice pe care le gasim in alimente și obiecte de uz zilnic (haine, cosmetice, jucarii …) ar putea provoca nașteri premature, potrivit unui studiu citat de Le Parisien. Pericolul din haine, cosmetice și jucarii este mare! Ftalații sunt considerați perturbatori endocrini toxici pentru sanatate. Cercetatorii au fost interesați de rolul jucat de perturbatorii endocrini in cazul nașterilor premature in perioada 1983 – 2018 in Statele Unite. Majoritatea metaboliților ftalați au fost detectați la peste 96% dintre participantele la studiu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

