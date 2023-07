Un roman și-a vazut moartea cu ochii in apele de azur ale Greciei. Un rechin uriaș i-a dat tarcoale. Barbatul a fost salvat in ultimul moment de alți turiști care au aruncat cu diverse obiecte in direcția vietații marine. Un roman și-a vazut moartea cu ochii in momentul in care s-a intersectat cu un rechin, in timp ce inota in apele din insula Creta. Barbatul inota liniștit nu departe de țarm, cand a auzit strigatele altor turiști care se agitau și faceau semne disperate in direcția sa. Prima data nu le-a dat prea mare importanța, dar insistența oamenilor l-a facut sa fie mai atent, iar atunci…