Pericolul din cozonaci. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 100.000 euro Comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 100.000 de euro in urma unor controale care i-au vizat pe comercianții de produse de patiserie. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat numeroase acțiuni de control in toata țara. Verificarile au vizat unitațile care comercializeaza cozonaci, pasca, prajituri și alte produse de patiserie. Cum ne protejam in caz de razboi nuclear? Rolul pastilelor cu iod și pericolul administrarii preventive Pana acum au avut loc 90 de acțiuni de control și au fost aplicate amenzi contravenționale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

