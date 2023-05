Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au dezvaluit 13 semne timpurii care arata ca o persoana ar putea avea cancer, in condițiile in care, potrivit unui sondaj, jumatate dintre adulții din Marea Britanie nu iși consulta medicul de familie decat dupa cel puțin 6 luni de la primele semn

- Studiile arata ca majoritatea adulților nu folosesc ața dentara in mod regulat. Exista insa cateva motive pentru care medicii stomatologi recomanda sa faceți acest lucru zilnic. Iata ce se intampla daca nu folosești ața dentara in fiecare seara și cum iți poate fi afectata dantura.

- De Paște, orașul se golește și devine foarte placut sa te plimbi in aceste zile și sa descoperi un București lipsit de trafic și de aglomerația sufocanta cu care ne-am obișnuit. Problema e ca in acest weekend foarte multe locuri sunt inchise, insa am reușit sa gasim destule care sunt deschise sambata…

- Mai sunt cateva zile pana la Paște, iar bucatele din miel sunt preferate de romani. Dr. Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna, spune ca, deși este bogata in fier și proteine, acest tip de carne nu este recomandata tuturor.

- 23 de sportivi romani se vor numara printre cei 500 care vor lupta la Sala Polivalenta la finalul saptamanii Bucureștiul se va transforma in weekend din Capitala Romaniei in Capitala Sportului Spectacol. Pentru ca sambata și duminica sunt programate la sala Polivalenta Campionatele Europene de Grappling,…

- Este alerta pe piața medicamentelor. Un produs destinat pacienților cu diabet zaharat este utilizat intr-o noua cura de slabire care promite rezuitate miraculoase. Jurnaliștii Digi24 au filmat cu camera ascunsa farmaciști care il vand la liber, deși acesta se elibereaza doar pe rețeta. Din cauza celor…

- 2582 de incalcari ale Regulamentului Circulației Rutiere au fost depistate de inspectorii de patrulare, in acest weekend. Majoritatea șoferilor, opriți de poliție, 857, au depașit limita de viteza.

- Creșterea nivelului oceanelor, provocata de incalzirea globala, reprezinta o amenințare pentru circa 900 de milioane de oameni, care traiesc in zone de coasta putin inalte. Așadar, unul din zece locuitori ai planetei este in pericol, potrivit avertismentelor ONU.