Pericolul din aer care dublează riscul de infarct în timpul caniculei In contextul in care in aceasta vara sunt prognozate valuri de canicula in mai multe regiuni de pe glob, un nou studiu avertizeaza ca temperaturile extreme si poluarea aerului pot dubla riscul de infarct miocardic fatal. O cercetare care a analizat datele dintr-o provincie chineza pe parcursul a cinci ani, a constatat o corelatie semnificativa […] The post Pericolul din aer care dubleaza riscul de infarct in timpul caniculei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

