Pericolul debranşării bucureştenilor de la sistemul de încălzire centralizată. Ce trebuie să știe toată lumea (exclusiv) Majorarea tarifului la gigacalorie cu mai mult decat dublul prețului de pana acum i-a revoltat pe bucureșteni. Mulți dintre ei se gandesc deja sa renunțe la sistemul centralizat de termoficare și sa iși monteze centrale de apartament. Totuși, acest lucru nu se va intampla in perioada imediat urmatoare, considera directorului general al Termoenergetica București, Claudiu […] The post Pericolul debransarii bucurestenilor de la sistemul de incalzire centralizata. Ce trebuie sa știe toata lumea (exclusiv) appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

