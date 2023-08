Stiri pe aceeasi tema

- Trei turiști au intrat in mare la Eforie Nord, Vama veche și Costinești și doar unul a fost scos la mal de catre echipele de salvare. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, incercand sa il readuca la viața.O alta zi neagra pe litoral. Doi turiști au disparut aseara in mare, la Eforie Nord și Vama…

- Salvatorii reiau in aceasta dimineata cautarile persoanelor disparute in mare la Eforie Nord si Vama Veche. Potrivit ISU Dobrogea se reiau cautarile in Eforie Nord si Vama Veche pentru persoanele disparute in apa.Amintim ca seara trecuta au fost efectuate cautari atat la Eforie Nord cat si la Vama Veche.…

- Salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, astazi, pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia, unde 5 persoane erau in pericol de inec. In zona au fost trimise un echipaj SMURD B2 Mamaia, un echipaj SMURD B2 Fripis, un echipaj SMURD C, o autopeciala de transport victime multiple din Port și…

- Cei patru turisti care au ramas blocati pe Muchia Arpaselului din Muntii Fagaras, azi-noapte, au fost recuperati de salvamontistii din Arges si Sibiu. Actiunea s-a incheiat spre dimineata, in jurul orei 3:00, dupa mai mult de cinci ore de cautari. Salvatorii montani recomanda din nou sa nu se foloseasca…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia in urma unui apel 112.Mai precis, cinci persoane au fost in pericol de inec in statiunea Mamaia, pe plaja Victoria. Au intervenit doua SMURD B2 de la Mamaia, un SMURD B2 de la Fripis, un Smurd…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM a fost emisa o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in intervalul 06 august, ora 10 ndash; 07 august, ora 06. In intervalul mentionat,…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni dupa-amiaza, langa o cunoscuta plaja din Eforie Sud. La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Dobrogea. Arde vegetație uscata, pe aproximativ șase hectare. Turiștii au publicat mai multe filmulețe pe rețelele sociale,…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 26 mai, pana la ora 15.00, in Sighetu Marmatiei , str. Gheorghe Șincai, din cauza unei conducte sparte. Tot din cauza unei conducte sparte nu au apa la robinete pana la ora 14.00 locuitorii de pe str. Dealul Cetații din Sighetu…