- Aparitia si extinderea coronavirusului ar putea avea efecte nefavorabile in ceea ce priveste cererea globala chiar daca tensiunile comerciale dintre SUA si China au fost, intr-o oarecare masura, atenuate prin semnarea Fazei I a acordului comercial, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

- Procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Ion Ghizdeanu, fostul presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). El va fi cercetat intr-un dosar de fals intelectual in forma continuata, fiind plasat sub control judiciar…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei de guvern de marti se va afla o ordonanta de urgenta referitoare la o serie de proiecte strategice, inclusiv Autostrada Unirii, prin care vor fi anulate toate procedurile desfasurate pana in prezent de Comisia Nationala pentru Strategie…

- Creșterea economica pe trimestrul al treilea, revizuita in scadere. Consumul si investitiile, contribuție mai mica la PIB fața de estimari Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in usoara scadere, la 0,5% de la 0,6%, estimarea privind cresterea economiei in trimestrul III din 2019, fata…

- Comisia Naționala de Strategie si Prognoza, anunța ca se preconizeaza o creștere economica pentru 2020 de 4.1%. Totodata, instituția anunța și un curs mediu pentru 2020 de 4.75 lei/euro.Anunțul vine ca un raspuns la o interpelare a deputatului PNL Claudiu Racuci, care solicita informatii privind prognozele…

- Prețurile, din nou pe creștere: rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8%, in noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete si carnea de porc Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…