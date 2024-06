Stiri pe aceeasi tema

- Printre miile de bannere și steaguri in culorile Ucrainei, un mesaj aparent controversat a fost afișat in tribunele stadionului din Dusseldorf, in prima repriza a meciului disputat de vecini in compania Slovaciei, la EURO 2024. Eduard Apostol, corespondentul Gazetei pe „Merkur Spiel-Arena” din Dusselforf,…

- Slovacia - Ucraina, meciul care vizeaza direct naționala Romaniei, contand pentru Grupa E de la EURO 2024, se joaca astazi, de la ora 16:00. Partida de la Dusseldorf va liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Romania - Belgia se joaca sambata, de la ora 22:00. Șansa revanșei pentru ucraineni,…

- Dupa victoria entuziasmanta cu Ucraina, 3-0, din debutul la Euro 2024 și inaintea meciului de sambata cu Belgia, selecționerul naționalei Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis un mesaj, potrivit site-ului FRF. ”Inainte de orice, vreau sa va mulțumesc, dragi suporteri romani, pentru sprijinul incredibil…

- Debutul echipei nationale de fotbal a Romaniei la turneul final al Campionatului European intrecere gazduita, pana pe 14 iulie 2024, de Germania , se apropie. Intrecerea a inceput vineri, 14 iunie, cu Germania ndash; Scotia 5 1 in grupa A , iar tricolorii vor sustine primul meci luni, 17 iunie. Prezenta…

- Romania si Bulgaria au remizat marti seara, 4 iunie, scor 0-0, pe stadionul Steaua, in penultimul joc amical al selecționatei lui Edi Iordanescu inaintea Campionatului European de Fotbal.Ianis Hagi a declarat ca meciul cu Bulgaria a fost un test pozitiv, dupa o saptamana grea de antrenamente. El a afirmat…

- Romania si Bulgaria au remizat marti seara, 4 iunie, scor 0-0, pe stadionul Steaua, in penultimul joc amical al selecționatei lui Edi Iordanescu inaintea Campionatului European de Fotbal.Dennis Man a ratat in minutul 51 un penalty acordat dupa un fault asupra lui Nicolae Stanciu.Romania a jucat in urmatoarea…

- Nationala Romaniei intalneste Bulgaria si Liechtenstein, marti (ora 21:30), respectiv vineri (ora 21:00), ambele pe Stadionul „Steaua“, in ultimele partide test inaintea participarii la EURO 2024. La turneul final din Germania (14 iunie-14 iulie), Romania va face parte din Grupa E, alaturi de Ucraina,…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, i-a transmis internationalului Olimpiu Morutan ca este alaturi de el, dupa accidentarea grava suferita de jucatorul echipei Ankaragucu. „Toti alaturi de tine, Oli! Totul va fi mai greu si mai trist fara tine, dar vom lupta si pentru tine! Suntem convinsi, fiecare,…