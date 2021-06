Trotinetele electrice sunt la mare moda in Bucuresti si in tara, in general. Pe cat de utile par a fi, avand in vedere ca sunt si eco-friendly, pe atat de periculoase se prezinta. De de? Din cauza ca utilizatorii lor merg cu viteza, trotinetele sunt din fier si sunt folosite pe trotuar, acolo unde, evident, […] The post Pericolul care ne paste chiar pe trotuar. O fata, aproape sa fie ucisa, in Bucuresti, de o "trotineta-criminala" first appeared on Ziarul National .