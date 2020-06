Pericolul care îi paște pe foarte mulți părinți după 15 iunie Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana atrage atenția ca mulți dintre parinți risca sa iși piarda locurile de munca dupa 15 iunie, data cand starea de alerta ar putea fi ridicata. ”Economia are nevoie de aer și trebuie sa iși tureze din nou motoarele. Dar, pentru ca firmele sa iși poata relua activitatea, acestea au nevoie de angajați motivați. De aceea este important ca parinții sa iși poata lasa copiii sub supraveghere, in condiții de siguranța, in timp ce merg la munca. Forma de sprijin pentru ca unul dintre parinți sa stea acasa va expira la 15 iunie odata cu incheierea starii de alerta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

