Pericolul ascuns în cănile cu ceai. Greșeala fatală pe care o fac românii care nu știu acest secret Ceaiul este preferat de mulți romani, dar puțini știu ce pericole ascunde. Toata lumea se incalzește iarna la o ceașca de ceai, la care se adauga zahar de cele mai multe ori. Faimoasa bautura ne salveaza de raceli și ne ajuta cand suntem insetați, dar mulți romani uita ca poate sa devina o adevarata bomba […] The post Pericolul ascuns in canile cu ceai. Greșeala fatala pe care o fac romanii care nu știu acest secret appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

