- „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea” este noua campanie care va fi inițiata in luna iulie de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Peste 200 de victime și 50 de agresori beneficiaza de consiliere sociala, psihologica sau juridica in cadrul proiectului. Specialiștii DASTM…

- ANPC – Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor – a publicat azi sfaturi pentru achiziționarea produselor alimentare in perioadele de canicula. Pericolul alimentelor pe vreme de canicula Conform unui comunicat al ANPC, instituția va face controale in perioada urmatoare ca sa supravegheze…

- Chiar daca cireșele sunt preferate de foarte mulți romani și sunt cumparate chiar și cand se afla la un preț uriaș, se pare ca aceste fructe nu ar fi chiar așa de bune precum spera toata lumea. Mihaela Bilic a tras un semnal de alarma pentru toți cei ce consuma cireșe zilnic. Mihaela Bilic avertizeaza…

- Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza deseurilor pe care le gasim mult prea des in natura, avertizeaza presedintele, adaugand ca impreuna putem fi generatia care protejeaza si reface ecosistemele. ”Avem o tara foarte frumoasa, dar in nenumarate locuri plina de deseuri. Ecosistemele…

- Vești incredibile pentru romani. Se pare ca un laborator de testare independent a detectat urme de benzen, un carcinogen cunoscut la om, in 78 de produse de protectie solara. Specialiștii trag un semnal de alarma. Ce e de facut. Pericolul descoperit in produsele pentru protectie solara Romanii au ramas…

- Chiar daca roșiile țuguiate sunt cumparate de romani imediat cum apar pe tarabele din piețe, se pare ca acestea nu ar fi chiar așa de sanatoase precum credea toata lumea. Specialiștii trag un semnal de alarma și ii avertizeaza pe toți ce consuma aceste produse ca se pot confrunta cu mari probleme. Pericolele…

- Capșunile sunt deja pe tarabele din piețe și cu toate ca sunt printre cele mai delicioase fructe de vara, ele pot fi și periculoase. Pericolul descoperit de un roman in capșuni Specialiștii arata de ce capșunile sunt pe lista neagra a fructelor, iar asta din cauza pesticidelor. Faptul ca ele conțin…

- Ideea de estetica a zambetului sau sanatatea lui a capatat un nou sens odata cu fațetele sau albirile dentare. Insa, din lipsa de bani, unii dintre noi iși fac acasa o varianta de refacere a nuanței dinților, in pofida recomandarilor medicilor stomatologi. Un specialist a tras un semnal de alarma privind…