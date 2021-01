Pericolul ascuns de pâinea prăjită. Ce se întâmplă, de fapt, dacă mănânci prea multă Adio paine…și slabești! Dar are și ea rostul ei, daca este consumata cu moderație. Ea amelioreaza diareea și este recomandata diabeticilor. Cand devine un pericol? Painea prajita, un pericol daca e consumata astfel Atunci cand prajești painea prea mult și la temperaturi mari, peste 120 de grade Celsius, fie ca o pui intr-o tigaie sau […] The post Pericolul ascuns de painea prajita. Ce se intampla, de fapt, daca mananci prea multa appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

