Pericolul ARN mesager. Se pregătește folosirea tehnologiei în toate vaccinurile Tehnologia ARN mesager, care, practic, invața organismul sa se atace singur, va ajunge sa fie utilizata in toate vaccinurile existente, avertizeaza medicii. Deja cercetatorii americani din Big Farma lucreaza la un vaccin antigripal cu tehnologie ARN mesager, care ar acoperi toate tulpinile existente pana acum, precum și la unul combinat, pentru Covid și gripa. Medicii […] The post Pericolul ARN mesager. Se pregatește folosirea tehnologiei in toate vaccinurile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile farmaceutice Pfizer/BioNTech și Moderna au impus Germaniei prețuri semnificativ mai mari pentru vaccinuri, in plina pandemie Covid-19, potrivit unor documente obținute de presa germana. Germania a cheltuit 13,1 miliarde de euro pe vaccinuri, potrivit posturilor publice de radio și televiziune…

- Copila a fost internata direct la secția ATI, iar de acolo a fost transferata la scurt timp la Cluj, unde a decedat. In cazul ei, a fost confirmat virusul gripei. Nu era luata in evidența cu alte boli, ceea ce i-a pus pe ganduri pe medici care suspecteaza o forma mai agresiva de gripa sau chiar o co-infecție,…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi este tratat primul pacient cu tripla infectie virala: SARS-CoV-2, virus gripal si virus respirator sincitial. Pacientul in varsta de 58 de ani are mai multe probleme de sanatate importante: hipertensiune arteriala, cardiopatie hipertensiva, diabet…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au anuntat ca trateaza de mai bine de o luna de zile pacienti care au atat gripa, cat si COVID-19, in literatura de specialitate fiind folosit termenul „flurona". De altfel, la Iasi a fost inregistrat si unul dintre primele decese…

- Romania se confrunta cu doua crize medicale simultan – de gripa și de coronavirus. Sunt insa pacienți care au fost confirmați pozitiv pentru ambele boli. Exista și un nume pentru astfel de cazuri: flurona. „Flurona” este termenul folosit la inceputul anului 2022 de specialiști pentru a descrie primul…

- Cu noile tulpini de COVID care lovesc la intervale regulate și cu simptomele legate de infecție care se schimba in timp, acum este greu de identificat boala.Experții sunt de parere ca, deși simptomele legate de infecție sunt comparativ mai ușoare acum, efectele pe termen lung raman o ingrijorare. De…

- Laboratoarele americane Moderna și Merck au anunțat rezultatele preliminare pozitive ale vaccinului ARN mesager contra melanomului, un tip de cancer de piele extrem de agresiv. In cadrul unui test pe un lot format din 150 de persoane afectate de melanom, administrarea vaccinului in același timp cu medicamentul…

- „Au sosit deja in aceasta saptamana primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu coronavirus. Acest vaccin va fi in curand accesibil la cabinetele medicilor de familie, in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.Toti cei care au facut deja doua doze de vaccin…