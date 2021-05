Pericolele TikTok: Două fete din Rusia au dat foc la tone de paie pentru a filma un videoclip Doua fete din Rusia au dat foc la 195 de tone de paie, provocand daune extinse, in timp ce incercau sa realizeze un videoclip pe TikTok, informeaza DPA. Politia a declarat in dimineata zilei de sambata ca incendiul a scapat de sub control dupa ce mai multor fire de paie li s-a dat foc. Aproximativ 195 de tone de paie ar fi ars intr-o zona rurala nu departe de orasul Perm, la circa 1.200 de kilometri est de Moscova. Cele doua fete au fugit dupa ce incercarile lor de a stinge incendiul au esuat. Ele au recunoscut la politie ca incercau sa realizeze un videoclip pe TikTok cand s-a produs incidentul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

