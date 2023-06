Stiri pe aceeasi tema

- O drona militara americana controlata de inteligența artificiala a decis sa iși „ucida” operatorul intr-un test simulat In cadrul unui test virtual organizat de armata americana, o drona a forțelor aeriene, controlata de inteligența artificiala, a decis sa isi „ucida” operatorul pentru a-l impiedica…

- O drona a fortelor aeriene americane, controlata de inteligenta artificiala, a decis sa isi "ucida" operatorul pentru a-l impiedica sa intervina in eforturile sale de a-si indeplini misiunea, in cadrul unui test virtual organizat de armata americana, relateaza The Guardian, citand un oficial american,…

- Potrivit colonelului Tucker Hamilton, șeful diviziei de “Teste și operațiuni AI” a Forțelor Aeriene Americane, inteligența artificiala “a folosit strategii extrem de neașteptate” pentru a-și indeplini misiunea, atacand pe oricine ar fi putut interfera cu aceasta. Testul nu s-a desfașurat in lumea reala…

- Inteligența artificiala care controla o drona militara a luat decizia de a ucide operatorul uman, pentru a-și putea executa misiunea, in timpul unui test simulat. Anunțul a fost facut de șeful departamentului de testare și operațiuni A.I. al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, conform Royal Aeronautical…

- Humans.ai, startup-ul romanesc ce furnizeaza soluții blockchain și de inteligența artificiala, anunța lansarea primului blockchain pentru IA din lume, menit sa asigure folosirea sigura și etica a inteligenței artificiale. Platforma blockchain dezvoltata de Humans.ai asigura un ecosistem in care inteligența…

- Evoluția rapida a tehnologiei inteligenței artificiale ar putea pune in pericol viitorul omenirii, susține majoritatea americanilor intervievați intr-un sondaj Reuters/Ipsos publicat la mijlocul lunii mai. Mai mult de doua treimi dintre americani sunt ingrijorați de efectele negative ale inteligenței…

- Revista „Time” a publicat scrisoarea-apel a unui specialist important din domeniul inteligenței artificiale avansate, Eliezer Yudkowsky. Și alți specialiști susțin ca, prin ChatGPT și IA, nu suntem in fața unui subiect pur tehnologic, ca nu trebuie sa lasam dezbaterea pe mana companiilor sau guvernelor.…

- Toata lumea vorbește despre inteligența artificiala din spatele aplicației ChatGPT. Insa mai puțin cunoscuta este piața muncii din jurul acestui sector al tehnologiei care cunoaste o dezvoltare fulminanta, cu locuri de munca platite chiar si cu 335.000 de dolari pe an, relateaza Boomberg citat de Rador.Asa-numitii…