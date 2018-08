Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica “Apa curata” de la fantana din sat, neinfestata cu bacterii și nepoluata cu nitriți și nitrați, sau siguranța pe care o confera o rețea de alimentare cu apa par a fi departe de realitate in unele localitați ale județului Prahova. Potrivit unui raport intocmit de catre reprezentanții Direcției…

- Scriitoarea Doina Popescu a fost agresata, miercuri noaptea, de catre un grup de persoane in zona Garii de Nord din Capitala, in timp ce se afla intr-o masina tip ambulanta cu care calatorea prin tara pentru a realiza un circuit intitulat ''Salvati literatura''. Atacatorii au presupus ca este vorba…

- De curand, la București s-a desfașurat finalele Campionatului Național pentru copii, 1, 2 și 3, competiție la care au participat și o serie de alteți din Alba, din Aiud, Blaj sau Cugir. Cea mai buna performanța a fost obținut de aiudeanul Alexandru Iuliu Orian (CSȘ Blaj) – clasat pe locul secund, in…

- Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia promite 1500 mp de parcuri pentru copii acoperite cu covoare cauciucate. Primele doua locații au fost deja finalizate in zona MB. «Vom reabilita, pe rand, fiecare dintre cartierele orașului!» a declarat Valeriu Roșca, șeful DADP Slobozia. Locuri…

- Kiddo Play Academy va deschide al doilea loc de joaca pentru copii din Bucuresti, in suprafata de 1.200 de metri patrati, pe 1 iunie. Managing directorul companiei care a dezvoltat mall-ul in care va fi inaugurat locul de joaca spunea, intr-un interviu...

- Un barbat de 42 de ani, din Hunedoara, a fost transportat la spital, luni, dupa ce s-a stropit cu benzina si si-a dat foc in fata unui centru pentru mame si copii, el avand arsuri pe aproximativ 55 la suta din suprafata corpului. Medicii au decis ca pacientul sa fie transferat la Bucuresti.

- CSM București și Rostov Don joaca astazi, de la 16:15, in finala mica a Final Four-ului Ligii Campionilor de la Budapesta. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1 și TV Digi Sport 1. Gyor și Vardar joaca in finala mare de la ora 19:00. ...

- CSM Bucuresti joaca azi in semifinala Ligii Campionilor cu formatia maghiara Gyor. Victoria le va duce pe “tigroaice” in postura de a juca duminica seara cu trofeul pe masa. Turneul Final Four are loc la Budapesta.