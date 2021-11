PERICOLE PUBLICE pe șoselele din ALBA: Polițiștii i-au prins la volan după mai multe păhărele PERICOLE PUBLICE pe șoselele din ALBA: Polițiștii i-au prins la volan dupa mai multe paharele PERICOLE PUBLICE pe șoselele din ALBA: Polițiștii i-au prins la volan dupa mai multe paharele La data de 23 noiembrie 2021, in jurul orei 13,00, polițiștii din Sebeș au depistat un barbat, de 49 de ani, din Deva, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mircea cel Mare din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

