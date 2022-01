Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive Putin dupa miezul noptii trecute, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Zalau au depistat in trafic un tanar, care se afla sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto, un tanar de 23…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest,…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest,…

- Totodata, prin intermediul sesizarii au fost oferite date despre avarierea autoturismului respectiv, in urma acroșarii unui parapet stradal.Persoanele indicate nu au fost depistate la locul menționat, insa ulterior, in jurul orei 10.30, in urma activitaților investigative, conducatorul auto, un tanar…

- Un tanar sofer aflat sub influenta alcoolului si a substantelor cu efect psihoactiv a fost retinut, luni seara, de catre politistii din judetul Cluj. Tanarul s-a certat cu o femeie si a intrat intentionat cu masina intr-un parapet, incidentul fiind semnalat la 112. Tanarul nu a mai fost gasit la locul…

- Barbatul a primit ingrijiri medicale si a fost transportat la spital. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor exacte care au dus la producerea acestui accident.Conducatorul auto in varsta de 67 de ani era si sub influenta alcoolului. Testarea a indicat o valoare…

- Barbatul a primit ingrijiri medicale si a fost transportat la spital. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor exacte care au dus la producerea acestui accident.Conducatorul auto in varsta de 67 de ani era si sub influenta alcoolului. Testarea a indicat o valoare…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 15 noiembrie 2021, in jurul orei 09.15, polițiștii au depistat in trafic…