- FOTO – Arhiva La data de 7 ianuarie, in jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala – au depistat barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Breaza, județul Mureș, in timp ce conducea un autovehicul pe drumul județean 109C, pe raza localitații Geaca…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala au depistat duminica, 5 ianuarie, in jurul orei 13, doi barbați de 45, respectiv 23 de ani, din comuna Buza, județul Cluj, in timp ce conduceaudoua ATV-uri, pe raza comunei Buza, deși nu aveau permis de conducere. In urma verificarilor…

- Barbatul care la inceputul lunii decembrie s-a cazat la un hotel din Drobeta Turnu Severin dandu-se ca garda de corp a unei vedete si a furat o masina a recurs de Craciun la un alt furt. De aceasta data, el a furat o masina tocmai din curtea Politiei, relateaza Mediafax.

- Isprava unui individ care a furat o mașina din parcare și s-a plimbat cu ea pe strazile cartierului Burdujeni s-a incheiat in biroul poliției, dupa ce barbatul a avariat mașina in zona intersecției dintre strazile Calea Unirii și Mircea Damaschin. In momentul in care polițiștii au ajuns langa ...

- La data de 25 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru au prins in flagrant delict un tanar, de 29 de ani, din comuna Slivilesti, in timp ce conducea o autoutilitara, pe D.J. 673 Dealu Pomilor, fara a poseda permis de conducere. De asemenea, polițiști din cadrul Politiei…

- La data de 20 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Tismana au identificat in trafic, un barbat, de 30 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, in timp ce conducea un autoturism, pe D.J. 672 Godinești, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- UNA DUPA ALTA… Doi barbati au fost depistati la vanatoare de catre politistii de frontiera din cadrul Politiei de Frontiera Berezeni, fara sa detina documentele necesare. In momentul verificarilor, cei doi vanatori de ocazie aveau un iepure eviscerat in masina, pe care il tineau ascuns intr-o punga…

- Un tanar fara permis de conducere care a furat si condus masina vecinului dupa ce s-a imbatat a fost prins de catre politisti si bagat dupa gratii. Teribilistul are varsta de 21 de ani, este din Pascani, iar fapta a avut loc pe data de 27 octombrie. „In urma cercetarilor efectuate, s-a constatat faptul…