Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla saptamana viitoare! Guvernul Ciuca se pregatește sa vireze o noua tranșa de bani pentru milioane de pensionari și persoane vulnerabile. CITESTE SI Pericol uriaș la Marea Neagra: virusul 'Vihrio Cholerae' a ajuns in apa. Provoaca inclusiv decesul 11:20 519 BREAKING NEWS Meteorologii…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța, vineri, ca holera și alte boli grave transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa ce Barajului Kahovka a fost distrus. Ministerul ucrainean al Sanatații a avertizat cu privire la contaminarea apei, cauzata de miile de pești care mor in apele…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca holera și alte boli transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa distrugerea Barajului Kahovka. Pericolul s-ar putea extinde și la vecinii Ucrainei, inclusiv la Romania, asta pentru ca avem rauri comune cu Ucraina, inclusiv Dunarea, dar și 600…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca holera și alte boli transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa distrugerea Barajului Kahovka. Barajul Kahovka este situat pe raul Nipru, in orașul Nova Kakhovka, regiunea Herson din Ucraina. Trupele rusești ocupa malul stang al raului, in timp…

- Rusia și Ucraina se apropie de un acord privind extinderea intelegerii privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, afirma ministrul turc al Apararii. Moscova a amenințat ca va bloca prelungirea acordului daca nu i se ofera soluții pentru exportul produselor sale agricole.

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat autoritatile locale in aceasta dimineața.„Inamicul tocmai a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fara pilot), a informat administratia locala intr-un comunicat postat pe Facebook.…

- Declarațiile CEO-ului Tesla și Twitter, facute joi, au fost respinse rapid pe reteaua de socializare de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . „Tarile nu ar trebui sa cedeze autoritatea catre OMS”, a scris Musk, al carui cont Twitter are peste 132…

- Seful administratiei instalate de regimul de la Moscova in Crimeea, Serghei Aksionov, susține ca Ucraina nu va putea cuceri peninsula de la Marea Neagra, anexata ilegal de Rusia in 2014, dupa lucrarile de fortificare realizate recent acolo.