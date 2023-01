Stiri pe aceeasi tema

- Un general american a avertizat despre riscul mare de razboi cu China in 2025 - cel mai probabil in jurul Taiwanului - si a indemnat ofiterii sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O invazie chineza a Taiwanului in 2026 s-ar solda cu mii de victime in randul forțelor chineze, americane, taiwaneze și japoneze și ar fi puțin probabil sa se termine cu o victorie a Beijingului, potrivit unui important grup de reflecție independent din Washington, care a efectuat

- Un general american, fost consilier pe probleme de securitate naționala in perioada fostului președinte american Donald Trump, a atenționat ca „Xi Jinping pregatește China pentru razboi”.

- "Xi Jinping pregatește China pentru razboi", a avertizat un general american, fost consilier pe probleme de securitate naționala in perioada lui Donald Trump. Herbert Raymond McMaster a atras atenția SUA sa nu cada in "capcana" optimismului, "așa cum s-a intamplat cu Vladimir Putin".

- Pacificul este vast, dar Canberra ințelege din ce in ce mai bine ca un conflict intre China și Taiwan ar avea repercusiuni și asupra Australiei, susține istoricul american Hal Brands intr-un editorial Bloomberg.