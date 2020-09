Stiri pe aceeasi tema

- "Am votat pentru prosperitatea comunitatii noastre, pentru dezvoltare, pentru locuri de munca bine platite, dar in primul rand am votat cu gandul de a nu lasa pe nimeni in urma. Fac apel la toti locuitorii sectorului 4 sa vina azi sa voteze pentru ca este extrem de important sa marcam ce dorim sa…

- Elevii din clasa a VII-a de la Liceul Gheorghe Lazar din Capitala, clasa la care diriginta este diriginta directoarea adjuncta Mirela Chioveanu, au fost lasați trei ore cu lampa UV aprinsa, in loc de 15 minute, cat trebuie ținuta pentru a dezinfecta zona. Ea a recunoscut eroarea intr-un mesaj catre…

- Autoritațile statului au anunțat noi masuri pe care le vor aplica pentru organizarea alegerilor locale din 27 septembire.„Permisiunea de a se desfașura mitinguir in limita de 100 de persoane și respectand masurile stabilite de igiena. La secțiile de vot a fost adaugata obigativittatea de a…

- Peste doar cateva zile, școlile se vor redeschide, iar elevii și profesorii vor trebui sa se reintoarca in unitațile de invațamant. In contextul pandemiei de coronavirus, mulți parinți, dar și multe cadre didactice cu probleme de sanatate cronice , iși fac griji cu privire la inceperea anului școlar…

- Florin Mototolea, zis Emi Pian, unui dintre capii clanului Duduianu din Capitala, a fost omorat in noaptea de luni spre marți, in Sectorul 6, de un membru al clanului Rinu, o grupare care acționeaza in zona podului Colentina, din Sectorul 2 al Capitalei, au dezvaluit sursele Bugetul.ro.Inițial…

- In spitalele deja pline, medicii cauta cu disperare soluții pentru a face fața valului de imbolnaviri. Capitala a ramas din nou fara locuri la ATI pentru pacienții cu COVID. Autoritațile spun ca scenariul cel mai negru este cand vom ajunge la 2.000 de bolnavi la terapie intensiva.

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, iar in vestul țarii, spitalele din Hunedoara și Hațeg sunt pline de bolnavi care ar fi luat virusul in urma unor adunari religioase.

- Inca 35 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in judetul Prahova in ultimele 24 de ore, prefectul Cristian Ionescu facand apel la responsabilitate si la respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, inforeamza Agerpres.Citește și: Pericol la Spitalul Municipal Timișoara:…