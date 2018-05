Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care treceau duminica pe langa Spitalul Judetean de Urgenta Slatina au trecute prin clipe de panica. Pompierii au intervenit cu o autoplatforma pentru a indeparta tabla care ramasese desprinsa dupa ce mai multe bucați din cladire au cazut din cauza vantului puternic.

- Un barbat in varsta de 52 de ani a gasit pe strada, in Capitala, un portofel in care se aflau peste 800 de lei si carduri si l-a dus la politie. Oamenii legii au reusit sa dea de urma proprietarului, acesta fiind un barbat din Bihor, anunța News.ro.Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei,…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a mers in inspectie sa vada cum sunt desfasurate lucrarile de asfaltare a strazilor din Capitala. Aceasta s-a aratat multumita de cum stau lucrurile, dar a recunoscut ca este inca mult de munca si oamenii isi fac treaba.

- Sute de angajati CFR protesteaza din nou in fata Ministerului Transporturilor din Capitala, luni dimineata, cerand aprobarea Statutului personalului feroviar, investitii pentru reabilitarea infrastructurii feroviare si achizitia de material rulant nou, precum si adoptarea unor solutii pentru evitarea…

- Alerta cu bomba in cartierul Dorobanți din București. Poliția a fost mobilizata intr-unul dintre cele mai selecte cartiere din Capitala, dupa ce angajații unei clinici de stomatologie au anunțat ca un pachet suspect a fost abandonat pe strada. Alarma s-a dovedit, in cele din urma, a fost una falsa,…

- „Atentie...! S s s s s s s-ar putea sa cada! Martie martisor da-ne vreme frumoasa, caci daca vei sufla prea tare, s-ar putea sǎ ne ranești...!” O bucata imensa de tabla atarna de pe fosta cladire a Jandarmeriei și pare gata sa se prabușeasca pe un trotuar intens circulat. Autoritațile nu pot inteveni…

- Daniel Ionascu suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Avocatul a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala. Avocatul vedetelor a ieșit din operație, iar starea lui este stabila in acest…