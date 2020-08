Pericol pentru șoferi. Trucul care te poate costa scump, dacă duci mașina la service Este ancheta la service-urile auto dupa ce mai multe astfel de firme sunt suspectate ca ar face ințelegeri cu privire la prețurile practicate. Cercetarile Consiliului Concurenței vin pe fondul unor sesizari care indica majorari semnificative la costul manoperei și al pieselor de schimb, scrie Profit.ro. Șoferii care au dus mașina in service au platit mai […] The post Pericol pentru șoferi. Trucul care te poate costa scump, daca duci mașina la service appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA… Dupa ce a petrecut o saptamana acasa, Veronica Stegaru s-a intors la Antena 1, dar, se pare, nu cu mana goala! Aceasta ar fi adus virusul SARS-CoV-2 in televiziune, infectandu-l nu doar pe Viorel, dar si pe alti membri ai echipei Acces Direct. Soferii si cameramanii, cum, de altfel, toate persoanele…

- O mașina, indiferent de anii de vechime, ajunge in cele din urma intr-un service auto, fie pentru reviziile tehnice, fie pentru diverse reparații. In astfel de situații, este important sa iți cunoști drepturile in calitate de client și proprietar al automobilului, pentru a primi un serviciu calitativ,…

- Soferul BMW-ului rasturnat pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei si-a scos automobilul la vanzare. Barbatul a postat un mesaj pe un site de anunturi din Moldova, la doar doua ore de dupa accident.

- Taxa Covid marește tarifele la service-urile auto, insa... ilegal! Protecția Consumatorului extinde controalele la service-urile auto din intreaga țara dupa ce au fost raportate facturi umflate chiar și cu 500% ca urmare a introducerii presupusei taxe Covid.

- Odata cu vremea calda și apariția fructelor și legumelor, iși fac apariția și comercianții care vand astfel de produse pe marginea șoselelor. Acest lucru este insa interzis in cazul drumurilor naționale, pentru ca astfel crește riscul producerii unor ... The post Lubenița vanduta la marginea drumului…

- Un buzoian care și-a parcat mașina in fața unui service de pe raza comunei Maracineni s-a ales cu o paguba de peste 1.000 de lei, in numai cateva minute cat a fost plecat de langa ea. Cazul a fost rezolvat dupa cinci zile de la sesizare. Miercuri, politistii Sectiei rurale Maracineni au depistat principalul…

- Pompierii lugojeni, alaturi de angajații unei stații de alimentare cu combustibil, și-au pastrat sangele rece și au acționat pentru lichidarea unui incendiu, astfel evitand producerea unei tragedii. „Astazi, la ora 14:57 am fost anunțați despre producerea unui incendiu la o autocamioneta care se afla…

- Nu toti romanii de la bloc au trait la fel starea de urgenta. Unele apartamente – precum cel al omului de afaceri clujean Adrian Martian – te fac sa vrei sa mai stai un pic in carantina. Vorbim despre apartamente cu piscina, sauna, semineu si chiar gradina adevarata. Cat costa si unde se afla aceste…