Pericol pentru sănătate! Un aditiv alimentar, interzis pe piața europeană. În ce produse este folosit Potrivit executivului comunitar, interdictia se va aplica dupa o perioada de tranzitie de sase luni, deci din vara acestui an.„Siguranta alimentelor pe care le consuma cetatenii nostri si sanatatea lor nu sunt negociabile. De aceea, efectuam un control strict si permanent pentru a garanta cele mai inalte standarde de siguranta pentru consumatori. O piatra de temelie a acestei activitati este sa ne asiguram ca numai substantele sigure, sustinute de dovezi stiintifice solide, ajung in farfuriile noastre. Prin interdictia de astazi, eliminam un aditiv alimentar care nu mai este considerat sigur.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

