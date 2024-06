Romanii sunt avertizati ca au aparut deja problemele specifice perioadei in destinatiile lor preferate de vacanta. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius au provocat incendii de vegetatie in Grecia si in Turcia. Turistii au fugit in apa In Turcia, turistii au parte de o vacanta de foc. In unele zone, mercurul a urcat chiar […] The post Pericol pentru romanii care merg in vacanta in Grecia si in Turcia! Temperaturile de foc au provocat incendii de vegetatie first appeared on Ziarul National .