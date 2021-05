Pericol pentru români. Cum sunt ”vopsite” roșiile în câteva ore Cați dintre noi se uita de unde provin aceste legume? Majoritatea roșiilor din import sunt ”forțate” sa creasca. Pana și fermierii noștri aleg semințe straine ca sa aiba o producție mai mare și pe mai lunga durata. De ce nu mai gust și miros roșiile? Roșiile de import ajunse in rafturile supermarketurilor sunt ”vopsite”, a […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

