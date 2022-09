Pericol pentru populație. Dispare consumul mediu anual la energie. Compensările, doar pentru lunile de vară Pe lista modificarilor Ordonanței 119/2022 se afla și o prevedere care ii va lovi pe toți romanii. Potrivit acesteia, nu se va mai face consumul mediu anual, ci fiecare va plati in funcție de consumul pe fiecare luna, ceea ce inseamna ca facturile din sezonul rece vor fi uriașe pentru toata lumea, atrag atenția reprezentanții […] The post Pericol pentru populație. Dispare consumul mediu anual la energie. Compensarile, doar pentru lunile de vara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

