PERICOL pentru pacienți: Medicamentele pentru bolnavii cronici lipsesc din farmacii Mai multe medicamente vitale pentru pacientii cu boli cronice lipsesc din farmaciile din Romania. In pericol, in acest moment, sunt pacientii care sufera de diabet sau au probleme cu glanda tiroid, anunța MEDIAFAX. Multi dintre pacienti si-au facut stocuri de medicamente acasa si au lasat alti bolnavi fara tratamentele vitale. In aceste condiții, e greu pentru astfel de pacienți sa-și pastreze rabdarea cand nu gasesc un medicament de care au nevoie urgenta, iar prin asta trec acum zeci de mii de pacienți diabetici. Oamenii nu au de unde sa cumpere tratamentul care e vital pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii care sufera de diabet de tip 2 si cei care au afectiuni ale tiroidei sunt in imposibilitatea de a-si continua tratamentul din cauza faptului ca de pe piata lipsesc medicamentele necesare, atrag atentia medicii de familie. Ei mai spun ca este nevoie ca retetele pentru pacientii cronici sa poata…

- Este vorba despre Metformin, folosit pentru pacientii cu diabet zaharat tip II si de Levotiroxina, singura substanta activa folosita in Romania pentru tratarea hipotiroidismului. Cititi comunicatul integral al reprezentantilor medicilor de familie.

- Un marș de solidaritate pentru cadrele medicale care au grija de bolnavii de coronavirus din Romania a avut loc astazi, in București. Asta in ciuda recomandarilor autoritaților de a ramane in case, informeaza Libertatea. Oamenii au ieșit pe strazi și au afișat bannere pe care era scris mesajul „Susținem…

- Medicul epidemiolog care aeradicat coronavirusul aproape complet in Coreea de Sud esteconsiderat erou național. Jung Eun-kyeong este șefa Centrul pentruBoli si Preventii iar autoritațile coreene considera caadministrat foarte eficient criza. Coreea de Sud a aplicat strategiatestarii in masa, iar numarul…

- Raed Arafat: „La Parlament a fost un singur caz pozitiv, din cate știu eu. Faptul ca am avut un caz la Parlament nu este un motiv de panica. La un moment dat numarul cazurilor va crește, dar e vorba despre etape. Romania este legata direct cu Italia prin Diaspora. Oamenii au venit din italia și s-au…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) – din care fac parte 19 fabrici de medicamente din tara - a transmis joi, in contextul aparitiei primului caz de coronavirus din Romania, ca nu exista goluri de aprovizionare sau pericol de scumpire pentru medicamentele fabricate…

- Se iau masuri speciale in Romania, in lupta cu epidemia de coronavirus. Prefectul Buzaului a facut un anunț ce i-a infuriat pe localnici. Oamenii ameninta cu proteste, daca autoritațile nu vor renunța la acest proiect.

- Ghidul a fost lansat la inițiativa Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), fiind realizat sub coordonarea președintelui Societatii Romane de Epidemiologie. Incepand cu aceasta saptamana, pacienții cu boli cronice din Romania au la dispoziție un nou instrument…