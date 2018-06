Glume de vară la PMP Timiș

Partidul Mişcarea Populară pare să fi intrat într-o pasă proastă, ieşirea din prim-plan a lui Traian Băsescu provocând plecarea din partid a tot mai multor parlamentari.