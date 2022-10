Pericol pe munte. Zece intervenții de urgență ale salvamontiștilor în ultimele zile de vacanță 11 persoane au fost salvate in urma apelurilor efectuate la Dispeceratul National Salvamont, in ultimele 24 de ore, patru dintre acestea fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Asta dupa ce, in ultimele zile ale vacanței de toamna a elevilor, mii de romani au mers la munte pentru relaxare și drumeții. […] The post Pericol pe munte. Zece intervenții de urgența ale salvamontiștilor in ultimele zile de vacanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

