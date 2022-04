Pericol pe lacul Braies Șapte adulți și un bebeluș care se aflau in Italia, la Bolzano, la lacul Braies, mai precis, au ajuns in stare grava la spitalele din Tirolul de Sud, zona a Italiei, și din Innsbruck, Austria. Cele opt persoane au cazut in apele lacului, in timp ce se deplasau pe suprafața inghețata a acestuia și au fost spitalizate cu hipotermie puternica. Dar gheața doar parea tare și rezistenta, caci, dupa temperaturile mai calde din ultima vreme devenise mai fragila. Intai, conform primelor cercetari, ar fi cazut in apele lacului, familia care are bebelușul. Apoi, ceilalți, incercand sa fie de ajutor, au cazut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

