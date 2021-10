Pericol pe drumurile din judetul Constanta! Șoferi bauti si fara permis in Cumpana si Cobadin Soferi bauti sau fara carnet, depistati la volan in judetul Constanta. S au ales cu dosar penal.Un barbat, de 41 de ani, a condus un autoturism pe strada Randunelelor din comuna Cobadin, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Un alt barbat, de 37 de ani, a condus un autoturism pe strada Alexandru cel Bun din comuna Cumpana, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politisti din cadrul Sectiei 9 R ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

