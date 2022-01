Stiri pe aceeasi tema

- Ceața a redus vizibilitatea sub 50 de metri pe Autostrada A1 intre Deva și Nadlac. In apropierea punctului de trecere a frontierei s-au format coloane de mașini, avertizeaza autoritațile. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A1 Deva - Nadlac,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitații Nadlac, județul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion. La scurt timp, in aceeași zona, s-a produs…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca marți este ceața densa pe DN 1, iar vizibilitatea a scazut sub 100 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in condiții de ceața densa pe DN1 Ploiești – Brașov, pe tronsonul kilometric 68-90. Vizibilitatea…

- Vizibilitatea este redusa sub 100, și chiar sub 50 de metri in anumite zone din Pasul Tihuța, județul Bistrița-Nasaud, din cauza ceții. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane...

- Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu pana LUNI. Se fac lucrari la carosabil. Atenționari pentru șoferi Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat vineri ca sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș – Sibiu. Traficul rutier este restricționat, pe autostrada…

- Sambata dimineața, vizibilitatea este redusa pe mai multe șosele din Romania din cauza ceții. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca, pe Autostrada A1 București - Pitești, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 50-100…

- INFOTRAFIC: Circulație in condiții de ceața pe autostrada A1 intre Sebeș și Sibiu. Vizibilitate sub 100 de metri Traficul se desfasoara, miercuri seara, in conditii de ceata pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Vizibilitatea este redusa, pe alocuri sub 100 de metri, pe tronsonul Sebeș – Sibiu. Centrul Infotrafic…

- Traficul se desfasoara, miercuri seara, in conditii de ceata pe Autostrada A1 Sibiu - Deva. Vizibilitatea este redusa pe alocuri sub 100 de metri, intre localitațile Sibiu – Sebeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara in…