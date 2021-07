Stiri pe aceeasi tema

- ​O companie din Statele Unite care vinde arme a atras un val de critici dupa ce a prezentat un pistol care arata ca o jucarie LEGO. In SUA este ilegala productia unor jucarii care sa semene foarte precis cu armele adevarate, insa legea nu interzice explicit producerea unor arme care sa semene cu jucariile.

- Presedintele SUA a anuntat ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de ani “pentru a construi…

- Presedintele american Joe Biden a stat intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Poloniei, Andrej Duda, la fotografia de grup de la summit-ul NATO. Joe Biden a spus inainte de summit-ul NATO ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa Este primul…

- Primul ministru Florin Cițu a catalogat drept „fake news” șritile aparute in spațiul public referitor la problemele semnalate de Comisia Europeana in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a postat Cițu, fara…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat ca romanii au in continuare nevoie de vize pentru a calatori in SUA, deoarece rata de refuz in cazul cetatenilor din tara noastra este de 9 – 10% din numarul total de solicitari, in timp ce legislatia americana prevede o limita de 3%. Prezent…

