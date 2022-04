Doua rachete de croaziera ale trupelor rusești au zburat marți dimineața deasupra centralei nucleare de la Zaporojie, explodand in oraș, conform unui mesaj transmis pe Telegram de operatorul centralei, compania Energoatom. Din informațiile prezentate, rachetele au zburat deasupra centralei nucleare la o altitudine joasa. „Astazi, la 6:41 și 6:46, doua rachete de croaziera inamice au zburat la o altitudine joasa deasupra locului centralei nucleare Zaporijia in direcția Zaporojie. Ulterior, explozia lor a fost inregistrata in Zaporojie”, se arata in raport. Energoatom a menționat ca terorismul nuclear…