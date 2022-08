Pericol nuclear la Zaporojie: 'Loviturile ruse au forțat închiderea unui reactor!' Operatorul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina afirma ca unele parți ale instalației au fost "grav avariate" de loviturile militare ruse, ceea ce a forțat inchiderea unui reactor, scrie BBC, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

