Pericol nuclear: Centrala de la Zaporojie ar putea fi închisă Autoritațile ucrainene iau in considerare inchiderea centralei nucleare de la Zaporojia, anunța inspectorul șef pentru securitatea nucleara din Ucraina, potrivit CNN.

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEnuclear:de la

Organismul de supraveghere nucleara al ONU urmeaza sa prezinte marți un raport privind centrala nucleara Zaporojia din Ucraina, la o zi dupa ce bombardamentele au intrerupt furnizarea de energie electrica pentru a doua oara in doua saptamani și au iscat temeri privind o catastrofa, scrie Reuters,…

Președintele american Joe Biden, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul britanic Boris Johnson au facut apel la securitate centrala nucleara de la Zaporojie, informeaza Casa Alba.

Ucraina a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei si a subliniat consecintele catastrofei de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente in apropiere, potrivit Reuters.

Zeci de tari, precum si UE, au cerut retragerea imediata a trupelor rusesti de la centrala nucleara ocupata Zaporojie din Ucraina. ''Stationarea personalului militar si a armelor rusesti la instalatia nucleara este inacceptabila'', se arata intr-o declaratie citata duminica de agentia germana de…

Operatorul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina afirma ca unele parți ale instalației au fost "grav avariate" de loviturile militare ruse, ceea ce a forțat inchiderea unui reactor, scrie BBC, relateaza Mediafax.

Actiunile fortelor ruse sunt susceptibile sa puna in pericol securitatea si siguranta centralei nucleare din Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, concluzioneaza vineri Ministerul britanic al Apararii, in baza informatiilor puse la dispozitie de serviciile sale secrete, potrivit DPA, anunța agerpres.…

Primarul orașului ucrainean Enerhodar, Dmitro Orlov, i-a acuzat pe soldații ruși ca folosesc centrala nucleara Zaporojie ca fortareața.

Agentia Internationala pentru Energie Atomica este „din ce in ce mai ingrijorata de conditiile dificile cu care se confrunta personalul" de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a transmisi directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, intr-un comunicat preluat de agerpres,