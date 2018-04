„Pericol MORTAL”. Coreea de Nord ar putea deveni un Cernobîl al Asiei Instalațiile Centrului de Cercetare Nucleara din Yongbyon sunt atat de uzate, incat pericolul unui dezastru nuclear este mai mult decat semnificativ. Un incendiu la unul dintre reactoare va pune intr-un „pericol mortal” nu mai puțin de 100 de milioane de persoane de-a lungul nord-estului Asiei, scrie Shcheka in raport. Unul dintre reactoarele din Yongbyon dateaza din perioada sovietica, construit in 1965 cu expertiza și infuzie financiara din partea URSS. Presiunea politica pusa pe centrala nucleara pentru a „genera tot mai multa energie electrica duce, inevitabil, la un risc crescut de producere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

